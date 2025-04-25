27 апреля Венера достигнет максимальной яркости в небе над Псковской областью

08:38, 25 апреля 2025, ПАИ

27 апреля Венера достигнет своей максимальной яркости. «Сестра» Земли будет по утрам сиять так ярко, что астрономы надеются увидеть ее невооруженным глазом, даже в первых лучах восходящего Солнца, сообщается в группе псковского планетария в соцсети «ВКонтакте».

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Венера достигает максимального блеска для наблюдателей с Земли, когда она находится в фазе полумесяца, то есть освещена примерно на 25 %. Но можно не ждать 27 апреля, чтобы начать наблюдать Венеру — она будет ярко светить весь конец апреля. После этого станет постепенно угасать и не достигнет такого уровня яркости вплоть до ноября 2026 года.

25 апреля Венера будет сиять рядом с Луной. Однако рассвет в Пскове 27 апреля наступит в 5:26. Венера будет располагаться очень близко к Солнцу и слишком низко над горизонтом, поэтому условия для наблюдения планеты для псковичей в ближайшее время будут весьма неблагоприятные.