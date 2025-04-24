В ролях – собака Победа, кот Матвей и мышка Милка: Псковский театр кукол приглашает на новый спектакль

23:53, 24 апреля 2025, ПАИ

Премьера нового спектакля «Вспомни» состоится в Псковском областном театре кукол 26 апреля. Постановка посвящена 80-летию Великой Победы, сообщили организаторы.

«Война – это испытание не только для людей, но и для всего живого. В землянке, где бушует холод и рвутся снаряды, рождается история о верности, самоотверженности и настоящем товариществе. Раненая санитарная собака Победа, находчивый и смелый кот Матвей, крошечная, но не менее храбрая мышка Милка и старая печка-буржуйка – эти необычные герои становятся символами тепла и надежды в безжалостном военном аду. Пока снаружи грохочут взрывы, внутри землянки разыгрывается совсем другая битва – за жизнь, за дружбу, за веру в добро», – проанонсировали представление в Псковском театре кукол.

Предназначено для зрителя старше 12 лет. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

Ранее сообщалось, что фондовую выставку «Два капитана» откроют в Пушкинском заповеднике 25 апреля.