Фондовую выставку «Два капитана» откроют в «Михайловском»

20:39, 24 апреля 2025, ПАИ

Завтра, 25 апреля, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открывает фондовую выставку «Два капитана» В. А. Каверина в иллюстрациях П. Любаева» в Нижнем Новгороде, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Как рассказали в Пушкинском заповеднике, акция приурочена к празднованию 80-летия Великой Победы. Роман советского прозаика, псковича Вениамина Каверина вышел в свет в 2017 году большеформатным двухтомным изданием с цветными полосными иллюстрациями, выполненными известным московским художником Петром Любаевым. «Эти иллюстрации как нельзя лучше передают величие военных и мирных, трудовых подвигов советских людей, а ещё красоту повседневной жизни», – особо отметили в «Михайловском». В музее добавили, что Пётр Любаев считает эту работу очень важной для себя.

В музее отметили, что выставочный проект по роману В. Каверина в числе наиболее востребованных. Выставку экспонировали не только в Пушкинских Горах, но и в Пскове, в Острове, в Великих Луках, в Санкт-Петербурге, в Великом Новгороде, в Боровичах и других городах. В экспозиции, которую в настоящее время развернули в Нижнем Новгороде, в Государственном литературно-мемориальном музее Н. А. Добролюбова, представлено 60 оригинальных иллюстраций с пометами художника. Кроме того, посетители могут увидеть здесь и типографский итог этой работы – двухтомник романа из библиотеки «Михайловского».

Планируется, что выставка «Два капитана» В. А. Каверина в иллюстрациях П. Любаева» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет работать в Нижнем Новгороде до 18 июня.