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Общество

Показы мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы» стартуют в Пскове

Показы мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы» стартуют в Псковском кремле с 25 апреля. Крепостная стена Довмонтова города выступит экраном, на который спроецируют мультимединое шоу, которое рассккажет историю Знамени Победы, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Спектакль погрузит зрителей в атмосферу тех трагических лет, когда Великая Отечественная война обрушилась на Псковскую землю. Это возможность прикоснуться к великой истории, вспомнить подвиг наших предков и вместе отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны», – пригласили организаторы жителей и гостей Пскова на мероприятие.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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