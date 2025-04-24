Показы мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы» стартуют в Пскове

23:59, 24 апреля 2025, ПАИ

Показы мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы» стартуют в Псковском кремле с 25 апреля. Крепостная стена Довмонтова города выступит экраном, на который спроецируют мультимединое шоу, которое рассккажет историю Знамени Победы, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Спектакль погрузит зрителей в атмосферу тех трагических лет, когда Великая Отечественная война обрушилась на Псковскую землю. Это возможность прикоснуться к великой истории, вспомнить подвиг наших предков и вместе отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны», – пригласили организаторы жителей и гостей Пскова на мероприятие.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.