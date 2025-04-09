Мультимедийный спектакль к 80-летию Победы покажут на стенах Псковского кремля с 25 апреля по 9 мая

17:15, 09 апреля 2025, ПАИ

С 25 апреля по 9 мая в Псковском кремле пройдут показы мультимедийного спектакля, посвященного 80-летию Победы. Крепостная стена Довмонтова города станет экраном, на котором оживет история Знамени Победы, которое водрузили над Рейхстагом 30 апреля 1945 года Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Центральной нитью повествования мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы» станет рождение главного символа Победы – штурмового флага 150-й Идрицкой дивизии, путь которого начался в Псковской области», – отметили в ТКД.

Будет два сеанса: в 21:30 и в 22:30. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте ТКД.