Около полутора миллионов рублей выманили мошенники у псковичей

09:40, 25 апреля 2025, ПАИ

Около полутора миллионов рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Порхова и Себежа звонили неизвестные и представлялись сотрудниками различных организаций. Под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на граждан, а также предоставления им некой социальной выплаты злоумышленники завладели деньгами псковичей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.