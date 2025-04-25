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Происшествия

Около полутора миллионов рублей выманили мошенники у псковичей

Около полутора миллионов рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Порхова и Себежа звонили неизвестные и представлялись сотрудниками различных организаций. Под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на граждан, а также предоставления им некой социальной выплаты злоумышленники завладели деньгами псковичей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

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