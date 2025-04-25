ФАС усиливает контроль над ценами на молоко и хлеб

12:42, 25 апреля 2025, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба проводит дополнительные проверки производителей сырого молока, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Чтобы оценить рентабельность на рынке молочной продукции, ФАС изучила финансовые данные крупнейших компаний. Проверка показала, что в ряде случаев повышение отпускных цен производителей на сливочное масло и сырое молоко сопровождалось критически высоким ростом рентабельности, отметил руководитель ФАС Максим Шаскольский.

Кроме того, служба проанализировала рынок хлеба по регионам. Почти везде найдены компании, которые занимают лидирующее положение, подчеркнул Шаскольский. Цены этих производителей проверят на обоснованность, а при обнаружении нарушений будут приняты меры антимонопольного контроля.

Напомним, что 13 отраслевых ассоциаций выступили с просьбой не вводить госрегулирование цен на продукты. По мнению бизнеса, это чревато ухудшением безопасности и качества продуктов, сужением выбора товаров на прилавках, а также упадком сельского хозяйства и пищевой промышленности.