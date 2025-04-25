Первое домовладение подключили к газу в Пушкинских Горах

12:06, 25 апреля 2025, ПАИ

Первое домовладение подключили к сетевому природному газу в Пушкинских Горах сегодня, 25 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Первые жители, к дому которых подключили газ, живут на улице Советской, 12.

«Сегодня мы подключаем первого потребителя, Ирину Тимофееву. Сходите завтра, послезавтра к ней, пусть Ирина расскажет, как прекрасно жить в доме с газовым теплом», – сказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Напомним, что сегодня в Пушкинских Горах ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод. Участие в церемонии запуска природного газа принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который подчеркнул, что происходящее сегодня – часть большой работы по газификации региона, которая проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

После того как в Пушкинских Горах были построены сети газораспределения, населённый пункт вошёл в программу догазификации. Жители получили возможность подавать заявки на догазификацию. По состоянию на 23 апреля с собственниками домовладений в Пушкинских Горах заключено 120 договоров на догазификацию, все договоры находятся в работе. Также 25 заявок принято в обработку на рассмотрение.

Газопровод строили в рамках утверждённой губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на период 2021–2025 годов.