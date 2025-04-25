Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первое домовладение подключили к газу в Пушкинских Горах

Первое домовладение подключили к сетевому природному газу в Пушкинских Горах сегодня, 25 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Первое домовладение подключили к газу в Пушкинских Горах
    Фото: ПАИ
  • Первое домовладение подключили к газу в Пушкинских Горах
    Фото: ПАИ
  • Первое домовладение подключили к газу в Пушкинских Горах
    Фото: ПАИ

Первые жители, к дому которых подключили газ, живут на улице Советской, 12.

«Сегодня мы подключаем первого потребителя, Ирину Тимофееву. Сходите завтра, послезавтра к ней, пусть Ирина расскажет, как прекрасно жить в доме с газовым теплом», – сказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Напомним, что сегодня в Пушкинских Горах ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод. Участие в церемонии запуска природного газа принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который подчеркнул, что происходящее сегодня – часть большой работы по газификации региона, которая проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

После того как в Пушкинских Горах были построены сети газораспределения, населённый пункт вошёл в программу догазификации. Жители получили возможность подавать заявки на догазификацию. По состоянию на 23 апреля с собственниками домовладений в Пушкинских Горах заключено 120 договоров на догазификацию, все договоры находятся в работе. Также 25 заявок принято в обработку на рассмотрение.

Газопровод строили в рамках утверждённой губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на период 2021–2025 годов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 апреля 2025

Делать прививку от клещевого энцефалита лучше в «тихий период» – иммунолог из Пскова
25 апреля 2025

Глава Союза журналистов выразил соболезнования в связи со смертью военкора из Пскова
25 апреля 2025

Средняя предлагаемая зарплата поваров шашлыка в России достигла 170 тысяч рублей
25 апреля 2025

В Пскове простились с корреспондентом телеканала «Звезда» Никитой Гольдиным

25 апреля 2025

Банк России сохранил ключевую ставку 21%
25 апреля 2025

Почти 900 лекарств стали доступнее после проверки ФАС
25 апреля 2025

Древний монастырь подключили к газу в Псковской области
25 апреля 2025

О прививках, иммунизации и аллергии поговорят в программе «Анамнез»
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...