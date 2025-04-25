Природный газ пришёл в Пушкинские Горы

11:39, 25 апреля 2025, ПАИ

Межпоселковый газопровод запустили в эксплуатацию в Пушкинских Горах сегодня, 25 апреля, передаёт корреспондент ПАИ. Участие в церемонии запуска природного газа принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который подчеркнул, что происходящее сегодня – часть большой работы по газификации региона, которая проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

«При поддержке «Газпрома» силами «Газпром газораспределение Псков» построены 20 километров межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, газораспределительная станция и газопровод-отвод, – перечислил губернатор. – Люди этого, конечно, очень ждали, и, безусловно, это важная страница в жизни поселка. Это непростое решение было принято на нашей совместной встрече с Сергеем Вадимовичем [Густовым, генеральным директором «Газпром межрегионгаз». – Ред.] и с Андреем Анатольевичем Турчаком, когда он еще был сенатором от Псковской области. Поэтому благодарю Андрея Анатольевича за поддержку, Сергей Вадимович, а вам большое спасибо за то, что все наши планы мы реализовали точно и даже с опережением сроков».

Теперь на природный газ в Пушкинских Горах, отметил Михаил Ведерников, будут переходить школа, школа-интернат, больница, объекты туристической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома. «Первым крупным абонентом станет Святогорский монастырь, его котельная будет переведена со сжиженного газа. Еще раз поздравляю всех жителей Пушкинских Гор с началом газификации и желаю, чтобы газ в ваши дома принес комфорт, уют и тепло», – сказал губернатор.

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил, что газ в посёлок действительно пришёл на год раньше заявленного срока. «Речь о программе, которую подписал губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников вместе с представителем правления публичного акционерного общества «Газпром» Алексеем Борисовичем Миллером. Скажу вам, программа очень мощная, амбициозная: 55 новых населённых пунктов впервые получат природный газ».

Он также добавил, что в регионе параллельно идут работы и по программе догазификации, чтобы принять в ней участие, потребители вместе с заявлением на подключение к газу должны предоставить паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности на дом.

Сергей Густов рассказал, что сегодня в эксплуатацию запущен газопровод-отвод высокого давления протяженностью 100 километров. «После завершения строительства сетей 4200 домов получат возможность подключиться к газоснабжению. Уверен, что в связи с этим будет и новое строительство, появятся гостиницы, котельная, обеспечивающая теплом муниципальный жилой фонд, больницы, школы, музеи, культурные центры», – заключил гендиректор компании, поблагодарив за работу псковских газовиков.

Добавим, что в Пушкиногорском районе был построен газопровод-отвод и ГРС протяженностью 19,2 километра, газопровод межпоселковый ГРС протяженностью 8,2 километра, сеть газораспределения протяженностью 11,2 километра.

В части исполнения обязательств правительства Псковской области по подготовке котельных запланированы работы по переводу котельной в Пушкинских Горах на природный газ. Сейчас выполняются проектно-изыскательские работы по объекту. Строительно-монтажные работы и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2025 год.

После того как в Пушкинских Горах были построены сети газораспределения, населённый пункт вошёл в программу догазификации. Жители получили возможность подавать заявки на догазификацию. По состоянию на 23 апреля с собственниками домовладений в Пушкинских Горах заключено 120 договоров на догазификацию, все договоры находятся в работе. Также 25 заявок принято в обработку на рассмотрение.

Строительство газопровода проводилось в рамках утверждённой губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на период 2021–2025 годов.