Итоги 35-й сессии Псковской гордумы подвела Марина Борисенкова

15:24, 25 апреля 2025, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы, председатель комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Марина Борисенкова, подводя итоги очередной сессии, назвала правильным решение депутатов о присвоении 21 участнику Великой Отечественной войны званий почётных граждан Пскова. Об этом она сказала в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Это самые достойные и уважаемые люди, и нам важно сохранить память о времени и о героях», – заметила она, добавив, что, изучая документы, узнала, что среди них и те, кто ушёл на фронт в 16-летнем возрасте вместе с родителями и прошёл войну от начала до конца.

Также депутат назвала важными вопросы об исполнении бюджета за 2024 год и внесении изменений в бюджет текущего года.

«В главный финансовый документ города входит большой перечень статей, предусматривающий расходы на образование, коммунальное хозяйство, спорт», – отметила Марина Борисенкова.

Напомним, очередная сессия Псковской городской Думы состоялась сегодня, 25 апреля. Депутаты рассмотрели 19 вопросов.