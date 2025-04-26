Киноновинки: что смотреть с 28 апреля по 4 мая

12:33, 26 апреля 2025, ПАИ

В эти выходные Венера будет сиять в небе с максимальной яркостью, а Псковское агентство информации предлагает вам подготовиться ещё и к звездопаду из новинок фильмов и сериалов. Запасайтесь попкорном и устраивайтесь поудобнее – впереди только самое яркое и захватывающее из мира кино!

Премьера фильма «Легенды наших предков» состоялась на Московском международном кинофестивале. В центре сюжета журналист из Екатеринбурга Антон, который по заданию редакции отправляется в далёкую деревню, затерянную в сибирской тайге. Там он узнаёт древнюю легенду о таинственном владыке леса – духе, охраняющем последних магических существ, которым грозит исчезновение. После возвращения домой Антона начинают преследовать видения: сам дух обращается к нему с просьбой о помощи. Вместе с дочерью журналист отправляется в путешествие по неизведанным уголкам природы, чтобы спасти исчезающих существ и раскрыть тайны, скрытые в легендах предков. В кино с 1 мая.

В фильме «Мужу привет» главная героиня Катерина работает в ЗАГСе и помогает людям соединять свои судьбы, но её собственная семейная жизнь остановилась: муж уже пять лет находится в коме, а она продолжает любить и ждать его. Неожиданная встреча с обаятельным владельцем автомастерской Григорием переворачивает её мир, заставляя задуматься о праве на новые чувства и счастье. В кино с 1 мая.

21 июня 1941 года молодой лейтенант Николай Плужников прибывает в Брестскую крепость для несения службы, но узнаёт, что его не внесли в списки личного состава. Несмотря на это, он принимает участие в героической обороне крепости, когда в четыре утра начинают раздаваться артиллерийские разрывы. «В списках не значился» в кино с 1 мая.

Майор в отставке Иван Черкасов снова приходит на помощь своим бывшим коллегам из МУРа, чтобы расследовать серию загадочных убийств участников государственной лотереи «Мослото», выигравших крупные суммы. Расследование приводит команду к чиновникам, для которых лотерея – важный источник дохода, а также в научно-исследовательский институт математики и кибернетики, где молодые учёные разрабатывают способы оптимизации лотерейных выигрышей. «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш» на платформе Okko с 28 апреля.

Восьмой сезон «По законам военного времени» – военно-исторический детектив, действие которого разворачивается в августе 1942 года на подступах к Сталинграду. Майор Светлана Елагина, старшина Фёдор Федоренко и военный прокурор Егор Шилов расследуют диверсии, бандитские преступления и предательство своих на фоне ожесточённых боёв. Сериал доступен на платформах «Кинопоиск», «Иви», «Амедиатека» с 28 апреля.

«Солдатская мать» – российская военная драма о матери, потерявшей на фронте восемь сыновей во время Великой Отечественной войны. Московский журналист приезжает в её родной хутор, чтобы взять интервью и узнать о её жизни и силе духа. Сериал доступен на платформе Kion с 1 мая.