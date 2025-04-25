Приуроченная к 80-летию Победы премьера спектакля «Вспомни» прошла в Псковском театре кукол

20:58, 25 апреля 2025, ПАИ

Премьера спектакля «Вспомни», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Псковском областном театре кукол сегодня, 25 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Главными героями постановки стали раненая санитарная собака Победа, кот Матвей, мышь Милка и печь-буржуйка. «Эти необычные персонажи символизируют тепло и надежду среди жестоких испытаний войны. Когда снаружи ревут взрывы, внутри укрытия разгорается совершенно другая борьба – за выживание, дружбу и веру в лучшее», – отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что показы мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы» стартовали в Псковском кремле 25 апреля.