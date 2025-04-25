К международной акции «Диктант Победы» присоединились псковичи

21:11, 25 апреля 2025, ПАИ

95 площадок работали в муниципалитетах Псковской области в рамках международной акции «Диктант Победы». В Пскове участие в акции принял председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, сообщили в профильном комитете.

Диктант прошёл в формате тестирования: 25 заданий, 45 минут на выполнение. В этом году вопросы были посвящены событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Акция была организована в школах, вузах, колледжах и «Артеке», отмечающий 100-летие.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поприветствовал участников акции. «Диктант Победы» — это не только проверка знаний. Это возможность выразить благодарность ветеранам, труженикам тыла, всем, кто внёс вклад в общую Победу. Мы должны помнить о тех событиях, чтобы они никогда не повторились, чтобы наши дети и внуки знали правду о войне и о том, какой ценой была завоёвана свобода», – сказал он.

Отметим, в этом году диктант объединил миллионы людей в России и 84 странах мира.