На стенах Псковского кремля показывают мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы»

21:39, 25 апреля 2025, ПАИ

Первый показ мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы» проходит на территории Псковского кремля, передаёт корреспондент ПАИ.

Зрителям с помощью мультимедийных технологий демонстрируют историю Знамени Победы, которое водрузили над Рейхстагом 30 апреля 1945 года Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее сообщалось, что приуроченная к 80-летию Победы премьера спектакля «Вспомни» прошла в Псковском театре кукол.