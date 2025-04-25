На стенах Псковского кремля показывают мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы»
Первый показ мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы» проходит на территории Псковского кремля, передаёт корреспондент ПАИ.
Зрителям с помощью мультимедийных технологий демонстрируют историю Знамени Победы, которое водрузили над Рейхстагом 30 апреля 1945 года Михаил Егоров и Мелитон Кантария.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Ранее сообщалось, что приуроченная к 80-летию Победы премьера спектакля «Вспомни» прошла в Псковском театре кукол.
На стенах Псковского кремля показывают мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы»
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