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Общество

Посвящённый героям-участникам Великой Отечественной войны памятный стенд открыли псковские судьи

В Псковском областном суде открыли памятный стенд героям-участникам Великой Отечественной войны. На мероприятии присутствовали члены совета судей Псковской области, сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области

Стенд памяти с фотографиями ветеранов – родственников судей и сотрудников суда утсановили в холле здания Псковского областного суда. Открытие стенда приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

На стенде расположен QR-код, перейдя по которому можно узнать о биографиях героев, их боевом пути и наградах за заслуги перед Родиной.

Ранее сообщалось, что место расположения второго памятника бойцам СВО в Псковской области обсудили в правительстве региона.

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