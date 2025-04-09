Место расположения памятника псковским бойцам СВО обсудили в правительстве Псковской области

22:59, 09 апреля 2025, ПАИ

Встреча с представителями женсовета Псковского территориального гарнизона и вдовами бойцов СВО прошла в правительстве Псковской области сегодня, 9 апреля. Участники мероприятия обсудили концепцию памятного мемориала в деревне Белый Мох, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Во встрече также приняли участие сенатор от Псковской области Алексей Наумец, глава Пскова Бориса Елкин, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, автор проекта скульптор Денис Стритович, вдовы бойцов СВО и другие.

В рамках встречи участники оценили варианты места установки памятника в деревне Белых Мох, признав самым удачным из предложенных территорию вблизи кладбища на Крестовском шоссе.

«Дествительно, мы неоднократно обсуждали место установки данного комплекса. Мы предлагаем место, где раньше была автобусная остановка, там левее огромная площадь с парковкой непосредственно на въезде. Собственно, идеальное место сточки зрения всех расположений. Прямо на въезде его будут видеть абсолютно все. И даже те, кто едут с какими-то другими целями, мимо, я думаю, точно не проедут и равнодушными не будут», – сказал Борис Елкин.

Он также отметил, что в данном месте есть наружное освещение, а значит, в любое время суток туда можно будет приехать. Кроме того, значительную роль играет удобная транспортная доступность.

«Автобусная остановка не то что в пешей доступности – она на расстоянии 10−15 метров. Автобус постоянно туда ходит. Ну и плюс наличие благоустройства тоже, в принципе, даёт дополнительные преференции данному месту», – сказал Борис Елкин.