Останки пяти бойцов Красной армии обнаружили в Великолукском районе

23:03, 25 апреля 2025, ПАИ

Останки пяти бойцов Красной армии обнаружили поисковики в ходе «Вахты Памяти» в Великолукском районе, пишет Luki-News.

Без подписных вещей и медальонов идентификация бойцов затруднена. Обычно её проводят по смертным медальонам, которые бойцы Красной армии должны были заполнять. Однако это большая редкость, так как у красноармейцев существовало суеверие, что заполнение медальона предвещает гибель, рассказал заместитель командира поискового отряда «Штурм» Сергей Колендо.

Отметим, что в акции «Вахта Памяти» в Великолукском районе участвует более 100 человек из семи поисковых отрядов. Поисковые работы завершат на Ступинской высоте 5 мая.