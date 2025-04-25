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Останки пяти бойцов Красной армии обнаружили в Великолукском районе

Останки пяти бойцов Красной армии обнаружили поисковики в ходе «Вахты Памяти» в Великолукском районе, пишет Luki-News.

Фото: Luki-News

Без подписных вещей и медальонов идентификация бойцов затруднена. Обычно её проводят по смертным медальонам, которые бойцы Красной армии должны были заполнять. Однако это большая редкость, так как у красноармейцев существовало суеверие, что заполнение медальона предвещает гибель, рассказал заместитель командира поискового отряда «Штурм» Сергей Колендо.

Отметим, что в акции «Вахта Памяти» в Великолукском районе участвует более 100 человек из семи поисковых отрядов. Поисковые работы завершат на Ступинской высоте 5 мая.

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