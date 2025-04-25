«Вахта Памяти» проходит в Великолукском районе

22:48, 25 апреля 2025, ПАИ

«Вахта Памяти» проходит в Великолукском районе. Участниками церемонии стали более ста активистов поисковых отрядов, сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Поисковики приехали из Тюмени, Пензы, Рыбинска Ярославской области, Великих Лук, Невеля, Усвят, Куньи и Пыталово.

«Этот год – особенный. Мы вспоминаем героические дни, когда наши деды и прадеды, не щадя жизни, сражались за свободу и независимость Родины. «Вахта Памяти» – это возможность для каждого из нас прикоснуться к истории, почтить память павших и выразить признательность живым героям. Огромная благодарность поисковым отрядам за работу, за поиск правды, восстановление справедливости. Вы возвращаете имена безымянным героям, которые отдали свои жизни за нашу Родину. Вы сообщаете семьям о судьбе пропавших без вести солдат, даря им долгожданное успокоение. Ваша работа бесценна!» – сказал Алексей Кузьмин.

Ранее сообщалось, что память военных журналистов, погибших во время исполнения профессиональных обязанностей, почтили в Пскове.