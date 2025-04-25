Путеводитель «Выбуты. Путешествие на родину княгини Ольги» издали в Псковской области

23:55, 25 апреля 2025, ПАИ

Путеводитель «Выбуты. Путешествие на родину княгини Ольги» издали в Псковской области. Издание выпустили по инициативе прихожан и настоятеля Ильинского храма в Выбутах иерея Михаила Буценка, сообщается в группе «Выбуты – родина княгини Ольги» в соцсети «ВКонтакте».

В книге рассказывается история Выбутской веси от девонского периода палеозойской эры до наших дней. Отдельные главы посвящены археологическим раскопкам, княгине Ольге, разрушенному Ольгинскому храму, ныне существующим Ильинскому и Никольскому храмам, самой древней иконе псковского письма и самому раннему в России житийному образу «Пророк Илия в пустыне».

Книгу, иллюстрированную работами псковских фотохудожников, напечатали в Санкт-Петербурге. Страницы путеводителя сопровождают духовная лирика и тексты псковского поэта Андрея Виноградова.

Путеводитель можно купить в Ильинском и Никольском храмах в Выбутах, в морском храме Климента в Пскове и в церкви Петра и Павла (Верхний остров). Её презентация пройдёт в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова в начале октября.

Напомним, что третий памятник княгине Ольге в Пскове установят возле псковского аэропорта. Сейчас в городе есть два памятника княгине Ольге: первый – в сквере рядом с гостиницей «Рижская», второй – в Детском парке на Октябрьской площади.