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Общество

Два новых памятника установят в Пскове

Установку памятников князю Довмонту и княгине Ольге в Пскове поддержали депутаты гордумы на 34-й сессии сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Проект памятника князю Довмонту
    Фото: предоставили в пресс-службе Псковской городской Думы
  • Проект памятника князю Довмонту
    Фото: предоставили в пресс-службе Псковской городской Думы
  • Проект памятника князю Довмонту
    Фото: предоставили в пресс-службе Псковской городской Думы

Памятник князю Довмонту предлагается установить на участке, расположенном между улицы Леона Поземского и Советской набережной и ограниченном домами № 38 и № 44, а памятник княгине Ольге – возле псковского аэропорта.

  • Проект памятника княгине Ольге
    Фото: предоставили в пресс-службе Псковской городской Думы
  • Проект памятника княгине Ольге
    Фото: предоставили в пресс-службе Псковской городской Думы
  • Проект памятника княгине Ольге
    Фото: предоставили в пресс-службе Псковской городской Думы

Напомним, что в Пскове на улице Советской, 21 планируют установить памятник патриарху Тихону. Подробнее об этом читайте здесь.

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