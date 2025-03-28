Два новых памятника установят в Пскове
Установку памятников князю Довмонту и княгине Ольге в Пскове поддержали депутаты гордумы на 34-й сессии сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: предоставили в пресс-службе Псковской городской Думы
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Фото: предоставили в пресс-службе Псковской городской Думы
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Фото: предоставили в пресс-службе Псковской городской Думы
Памятник князю Довмонту предлагается установить на участке, расположенном между улицы Леона Поземского и Советской набережной и ограниченном домами № 38 и № 44, а памятник княгине Ольге – возле псковского аэропорта.
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Фото: предоставили в пресс-службе Псковской городской Думы
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Фото: предоставили в пресс-службе Псковской городской Думы
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Фото: предоставили в пресс-службе Псковской городской Думы
Напомним, что в Пскове на улице Советской, 21 планируют установить памятник патриарху Тихону. Подробнее об этом читайте здесь.
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