Два новых памятника установят в Пскове

12:07, 28 марта 2025, ПАИ

Установку памятников князю Довмонту и княгине Ольге в Пскове поддержали депутаты гордумы на 34-й сессии сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: предоставили в пресс-службе Псковской городской Думы



Фото: предоставили в пресс-службе Псковской городской Думы



Фото: предоставили в пресс-службе Псковской городской Думы





Памятник князю Довмонту предлагается установить на участке, расположенном между улицы Леона Поземского и Советской набережной и ограниченном домами № 38 и № 44, а памятник княгине Ольге – возле псковского аэропорта.



Фото: предоставили в пресс-службе Псковской городской Думы



Фото: предоставили в пресс-службе Псковской городской Думы



Фото: предоставили в пресс-службе Псковской городской Думы





Напомним, что в Пскове на улице Советской, 21 планируют установить памятник патриарху Тихону. Подробнее об этом читайте здесь.