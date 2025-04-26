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Общество

Ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС вспоминают сегодня в России и мире

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий отмечают в России сегодня, 26 апреля. Об этом сообщает портал calend.ru.

Крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской атомной электростанции – произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. В результате взрыва был полностью разрушен реактор. В окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ, которые разнесло по части территории Европы и Советского Союза. В РФ было загрязнено более 59 тысяч квадратных километров территории.

По официальным сообщениям, сразу же после катастрофы погиб 31 человек. Общее количество ликвидаторов достигло почти 600 тысяч. На территории АЭС работали пожарные, специалисты, военные.

26 апреля – дань уважения ветеранам Чернобыля и всем, кто участвовал в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с радиацией.

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