Звание «Почётный гражданин Пыталовского муниципального округа» присвоили ветерану Великой Отечественной войны

13:12, 26 апреля 2025, ПАИ

Удостоверение о присвоении звания «Почётный гражданин Пыталовского муниципального округа» вместе с подарками и цветами вручили ветерану Великой Отечественной войны Николаю Гавриловичу Безменову. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

На стене при входе в подъезд, где проживает ветеран, установили именную табличку.

Николай Гаврилович Безменов родился в деревне Подлипье Пыталовского района в большой крестьянской семье. В 1944 году, после освобождения района, он и два его старших брата были призваны в Красную Армию. Службу Николай Гаврилович проходил в 225-м стрелковом полку 23-й стрелковой дивизии в составе 3-го Прибалтийского фронта. Он участвовал в боях за Ригу, в освобождении Прибалтики. С сентября 1944 года освобождал Венгрию, Австрию.

После окончания войны Николай Гаврилович Безменов продолжил службу рядовым в парашютно-десантном полку на Дальнем Востоке. Демобилизовался в 1949 году в звании ефрейтора. Поступил на учебу в Ленинградский техникум связи, после окончания которого проработал некоторое время в посёлок Рощино Выборгского района старшим механиком узла связи. В этом же году он вернулся на малую родину и до выхода на пенсию трудился в Пыталовском районном узле связи.

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«От имени всех жителей округа спасибо Вам и всем участникам Великой Отечественной войны за подвиг, благодаря которому весь мир увидел, что наш народ победить невозможно. Ваше поколение не только разгромило врага и отстояло мир на земле, но и восстановило наши города и села, и сделало нашу страну великой мировой державой. Низкий Вам поклон, и, конечно, здоровья! Спасибо за Победу!» – отметила Вера Кондратьева.

Ранее сообщалось, что участнику Великой Отечественной войны Николаю Безменову вручили юбилейную медаль в честь 80-летия Победы по поручению президента РФ Владимира Путина.