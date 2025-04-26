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Спорт

ФК «Псков» стал обладателем кубка регионов по футболу

ФК «Псков» стал обладателем кубка регионов по футболу. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ОФФ «Северо-Запад»

Футбольный клуб в финале обыграл спортшколу «Ленинградец» со счётом 2:1. Дубль на счету нападающего Александра Егорова.

В состязаниях приняли участие семь команд. Коллективы были разделены на две подгруппы. Псковичи сыграли в группе «Б» с «Приозёрском» из Ленинградской области и «ГУОР-Карелией» из Петрозаводска.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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