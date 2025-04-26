ФК «Псков» стал обладателем кубка регионов по футболу

17:10, 26 апреля 2025, ПАИ

ФК «Псков» стал обладателем кубка регионов по футболу. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Футбольный клуб в финале обыграл спортшколу «Ленинградец» со счётом 2:1. Дубль на счету нападающего Александра Егорова.

В состязаниях приняли участие семь команд. Коллективы были разделены на две подгруппы. Псковичи сыграли в группе «Б» с «Приозёрском» из Ленинградской области и «ГУОР-Карелией» из Петрозаводска.

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