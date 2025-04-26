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Умерла актриса Светлана Харлап – голос Каркуши, Хрюши и Степашки из «Спокойной ночи, малыши»

26 апреля на 85-м году жизни скончалась известная актриса театра, кино и дубляжа Светлана Харлап. Об этом сообщается в Telegram-канале Российского академического Молодёжного театра (РАМТ).

Фото: Telegram-канал РАМТ

«26 апреля ушла из жизни замечательная актриса – Светлана Евгеньевна Харлап. Спасибо Вам за верность нашему театру. Светлая память», – говорится в сообщении.

Светлана Харлап родилась 17 декабря 1940 года в Москве. Она окончила Драматическую студию при Центральном детском театре и театроведческий факультет ГИТИС. В 1964 году присоединилась к труппе РАМТ.

За 55 лет работы в театре актриса исполнила более 60 ролей. В дубляже она озвучила свыше 170 фильмов и мультфильмов, включая «Леди Бёрд» (2017), «Искупление» (2007), «Шоколад» (2000), «Поймай меня, если сможешь» (2002), «Конёк-Горбунок» (1975), «Снежная королева» (1957) и «Семейка Адамс» (2019). Также Светлана Харлап участвовала в программах «Спокойной ночи, малыши» и «АБВГДейка».

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