Кинолог объяснил, какие породы не рекомендуются для начинающих собаководов

12:56, 27 апреля 2025, ПАИ

Новички в собаководстве часто задумываются о выборе первой породы, поскольку некоторые из них требуют специфических навыков в дрессировке и воспитании. В связи с этим, при недостатке опыта, лучше избегать приобретения таких собак, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Эксперт отметил, что при выборе будущего четвероногого друга важно ориентироваться прежде всего на свои возможности, характер и условия проживания, а не на модные тенденции. Он добавил, что на популярность пород часто влияют фильмы или сериалы, в результате чего хозяева приобретают питомца, требующего внимания, особого ухода и грамотной дрессировки, и затем не справляются с ним. По его словам, собака – это не игрушка, и к приобретению питомца нужно подходить со всей ответственностью.

Одной из пород, которую он упомянул, является кавказская овчарка – старая порода, изначально созданная для охраны скота и жилищ. Селекция кавказских овчарок началась в СССР в конце 1920-х годов. В настоящее время это очень умные собаки, однако они нуждаются в профессиональной дрессировке. Кроме того, особое внимание следует уделять уходу за их густой шерстью, которая сильно линяет. Он также отметил, что эта собака бесстрашная и физически сильная. Ей требуется много активности и прогулок на природе, однако удержать её не каждому под силу.

Не самым подходящим выбором для новичков станет акита ину, которая приобрела популярность после выхода фильма «Хатико» в 2009 году. Владимир Голубев предупредил, что эта порода не подходит для роли первого питомца. Акита ину – прирождённый лидер, который, хотя и редко лает, проявляет свой независимый характер другими способами, иногда через непослушание. Поэтому собаке может потребоваться помощь профессионального кинолога, отметил он.

Также по словам президента РКФ, тем, кто решит завести русскую псовую борзую, потребуется уделять много внимания и времени своему питомцу. Эта элегантная и довольно послушная, но очень ранимая порода, которую раньше традиционно держали аристократы для охоты, нуждается в большом количестве физической активности. Идеальным местом для её содержания стал бы загородный дом с закрытым участком.

Помимо этого, он упомянул бассет хаунда как неподходящую породу для новичков. Эти собаки с грустными глазами могут казаться неторопливыми и спокойными, но на самом деле это охотничья порода, способная преодолевать большие расстояния. Для поддержания их силы и активности необходимы правильная дрессировка и длительные прогулки. Также они плохо переносят одиночество и нуждаются в грамотной социализации.

Кроме того, аргентинский дог не является лучшим выбором для первой собаки. Эта порода, известная своей силой и выносливостью, использовалась для охоты на кабанов и пум. Несмотря на спокойный характер и отсутствие агрессии к людям, такие собаки требуют ответственного подхода и могут быть сложными для новичка, особенно в городских условиях.

Президент РКФ отметил, что сложности в воспитании могут возникнуть с любой породой, независимо от её размера. Однако он рекомендовал начинающим владельцам избегать некоторых пород, даже если их внешний вид очень привлекателен. Это, по его словам, поможет избежать проблем в дрессировке и, что наиболее важно, снизит риск того, что питомцу в будущем придётся искать новый дом.