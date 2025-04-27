Приём заявок на участие в онлайн-шествии Бессмертного полка завершится 6 мая

20:00, 27 апреля 2025, ПАИ

Оставить заявку на участие в онлайн-шествии Бессмертного полка можно до 6 мая, напомнили в комитете по социальной защите Псковской области.

23 апреля стартовал приём заявок на участие в онлайн-шествии Бессмертного полка. Заявки можно оставить на сайте шествия, а также в мини-приложениях в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«В этом году вы впервые сможете отреставрировать и раскрасить фотографию ветерана, а также рассказать его историю в соцсетях», – отметили в комитете.

Напомним, что псковичи могут бесплатно получить штендер с портретом своего родственника к шествию Бессмертного полка.