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Общество

Приём заявок на участие в онлайн-шествии Бессмертного полка завершится 6 мая

Оставить заявку на участие в онлайн-шествии Бессмертного полка можно до 6 мая, напомнили в комитете по социальной защите Псковской области.

Афиша: комитет по социальной защите Псковской области

23 апреля стартовал приём заявок на участие в онлайн-шествии Бессмертного полка. Заявки можно оставить на сайте шествия, а также в мини-приложениях в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«В этом году вы впервые сможете отреставрировать и раскрасить фотографию ветерана, а также рассказать его историю в соцсетях», – отметили в комитете.

Напомним, что псковичи могут бесплатно получить штендер с портретом своего родственника к шествию Бессмертного полка.

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