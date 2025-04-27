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Общество

Псковской библиотеке имени Григорьева исполнилось 80 лет

Псковской библиотеке – центру общения и информации имени И. Н. Григорьева исполнилось 80 лет сегодня, 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

  • Псковской библиотеке имени Григорьева исполнилось 80 лет
    Фото: пресс-служба централизованной библиотечной системы Пскова
  • Псковской библиотеке имени Григорьева исполнилось 80 лет
    Фото: пресс-служба централизованной библиотечной системы Пскова
  • Псковской библиотеке имени Григорьева исполнилось 80 лет
    Фото: пресс-служба централизованной библиотечной системы Пскова

На концертный вечер с поздравлениями пришли не только читатели, но и заместитель начальника управления культуры администрации Пскова Татьяна Фролова и депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко. Также на встрече появились бывшие сотрудники библиотеки, трудившиеся много лет. Не все смогли прийти лично: читатель, который посещает библиотеку с семи лет, поздравил организацию по видеосвязи, так как сейчас находится на СВО.

Библиотека появилась в городе в апреле 1945 года. Изначально она разместилась в одной из школ города, однако позже получила своё собственное помещение. 1 октября 1994 года библиотека переехала в здание на улице Юбилейной, где находится и по сей день.

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