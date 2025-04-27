Псковской библиотеке имени Григорьева исполнилось 80 лет

23:40, 27 апреля 2025, ПАИ

Псковской библиотеке – центру общения и информации имени И. Н. Григорьева исполнилось 80 лет сегодня, 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.



Фото: пресс-служба централизованной библиотечной системы Пскова



Фото: пресс-служба централизованной библиотечной системы Пскова



Фото: пресс-служба централизованной библиотечной системы Пскова





На концертный вечер с поздравлениями пришли не только читатели, но и заместитель начальника управления культуры администрации Пскова Татьяна Фролова и депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко. Также на встрече появились бывшие сотрудники библиотеки, трудившиеся много лет. Не все смогли прийти лично: читатель, который посещает библиотеку с семи лет, поздравил организацию по видеосвязи, так как сейчас находится на СВО.

Библиотека появилась в городе в апреле 1945 года. Изначально она разместилась в одной из школ города, однако позже получила своё собственное помещение. 1 октября 1994 года библиотека переехала в здание на улице Юбилейной, где находится и по сей день.