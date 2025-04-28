В России втрое выросли штрафы за вождение электросамокатов детьми

12:53, 28 апреля 2025, ПАИ

Крупнейшие российские операторы кикшеринга – Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» – в три раза увеличили штрафы за допуск к управлению электросамокатами несовершеннолетних сегодня, с 28 апреля. Об этом пишет газета «Известия».

Штраф для родителей или взрослых, предоставивших самокат детям, составляет 30 тысяч рублей, тогда как ранее он был 10 тысяч рублей. Исключение – Москва, где штраф достигает 100 тысяч рублей.

Компании объясняют повышение штрафов высокой аварийностью среди детей до 16 лет. Это самая проблемная категория пользователей. По статистике операторов, детские поездки часто сопровождаются нарушениями правил дорожного движения и провоцируют инциденты. Взрослым, допустившим несовершеннолетних к управлению, грозит не только штраф, но и блокировка аккаунта в сервисе.

Операторы планируют внедрить обязательную верификацию пользователей через портал «Госуслуги» в 2025-2026 годах. Это позволит автоматически проверять возраст при регистрации и блокировать доступ несовершеннолетним.

Для выявления несовершеннолетних за рулём электросамокатов компании используют данные банковских карт, мобильных операторов, а также видеонаблюдение и обращения граждан. Кикшеринговые сервисы с начала сезона 2025 года заблокировали около 190 тысяч аккаунтов, треть из которых связана с нарушением возрастных ограничений.