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Общество

Президент России объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, которое вступит в силу с 00:00 8 мая и продлится до 00:00 11 мая 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В этот период российская сторона приостанавливает все боевые действия, исходя из гуманитарных соображений. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. Но в случае нарушений перемирия Россия даст адекватный и эффективный ответ.

Кроме того, российский лидер вновь подтвердил готовность к мирным переговорам без предварительных условий с целью устранения первопричин украинского кризиса и установления конструктивного взаимодействия с международными партнёрами.

Ранее Россия уже объявляла пасхальное перемирие.

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