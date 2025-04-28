Сотрудников и ветеранов станции скорой медицинской помощи наградили в Псковской области

15:34, 28 апреля 2025, ПАИ

Сотрудникам и ветеранам станции скорой медицинской помощи вручили почётные грамоты на торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию Псковской станции скорой медицинской помощи, сегодня, 28 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«От имени правительства Псковской области, от имени нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова выражаю вам слова огромной благодарности и уважения за ваш благородный труд. И пациенты, и руководители, и все жители нашего региона в первую очередь благодарят вас, тех, кто первыми встречает боль, болезнь и негодование. Вам приходится брать на себя удар первыми. Поэтому без всякого преувеличения среди вас много настоящих героев, талантливых, трудолюбивых, грамотных специалистов, которые справятся с любой задачей», – сказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Сотрудникам и ветеранам Псковской станции скорой медицинской помощи вручили почётные грамоты губернатора Псковской области, благодарственные письма регионального правительства, почётные грамоты и благодарности Псковского областного Собрания депутатов, почётные грамоты комитета по здравоохранению Псковской области.

«Хочу заверить вас, уважаемые юбиляры, правительство Псковской области сделает всё возможное, чтобы вам легче и интереснее работалось каждый день. Мы продолжим программу обновления медицинского транспорта. Более ста машин для обновления поступило на наши посты скорой помощи. Продолжается программа модернизации станций и постов скорой помощи. Предпринимаются шаги по улучшению кадровых потенциалов. Здесь нам есть еще над чем работать, но не сомневаюсь, что всё лучшее у нас впереди. И к 2030 году возьмём на себя обязательство обеспечить в полном объёме наш корпус медицинских кадров скорой помощи в Псковской области. В год 80-летия Великой Победы я желаю вам доброго здоровья, победы над всеми болезнями и всеми недугами», – отметила Вера Емельянова.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ











































Для сотрудников и ветеранов Псковской станции скорой медицинской помощи подготовили праздничную концертную программу.

Кроме того, митрополит Псковский и Порховский Матфей подарил коллективу икону Воскресения Христова.

«Ваша работа – ответ на боль, тревогу и страдания людей. Без лишних слов и громких фраз вы выполняете свой долг быстро, точно и самоотверженно. Ваша работа, ваше служение – одно из самых сложных и ответственных. За короткое время нужно принять решение, от которого зависит жизнь человека. Это требует не только знаний и опыта, но и сердечной чуткости, мужества и внутренней стойкости», – заявил митрополит Матфей.

Служба скорой медицинской помощи региона представлена 31 постом скорой медицинской помощи, где ежесуточно работает от 70 до 75 бригад.