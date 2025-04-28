Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский коллектив стал обладателем Гран-при на международном фестивале «Казанские узоры»

Образцовая студия при заслуженном коллективе «Театр танца «Русские узоры» стала обладателем Гран-при на 124-м Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Казанские узоры». Об этом ПАИ сообщили в ансамбле.

Фото: заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры»

Фестиваль проходит в Казани с 26 по 29 апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 апреля 2025

«Слова Победы» зазвучат на «Первом Псковском»
28 апреля 2025

Весенний выпускной: 20 птиц отправились на волю из ​«Дома белого аиста»
28 апреля 2025

Мария Захарова: В Псковской области особое отношение к истории Великой Отечественной войны
28 апреля 2025

Какие предметы дачного участка сегодня в тренде, рассказал псковский эксперт
28 апреля 2025

Альпинисты расчистили склоны Псковского кремля
28 апреля 2025

Сотрудников и ветеранов станции скорой медицинской помощи наградили в Псковской области
28 апреля 2025

Международная конференция «На том стоим» проходит в Пскове
28 апреля 2025

На Радоницу ​в Пскове запустят дополнительные автобусы от площади Ленина до кладбища Орлецы

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...