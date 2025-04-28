Псковский коллектив стал обладателем Гран-при на международном фестивале «Казанские узоры»
Образцовая студия при заслуженном коллективе «Театр танца «Русские узоры» стала обладателем Гран-при на 124-м Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Казанские узоры». Об этом ПАИ сообщили в ансамбле.
Фестиваль проходит в Казани с 26 по 29 апреля.
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