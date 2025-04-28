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Общество

Опубликован график работы Изборского музея в майские выходные

​Опубликован график работы Изборского музея в майские выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Фото: Изборский музей-заповедник

3 и 10 мая Изборская крепость будет работать с 9:00 до 20:00, в остальные дни – с 9:00 до 18:00.

Выставочный зал и музейные экспозиции будут работать с 10:00 до 18:00 ежедневно. Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово – с 10:00 до 17:00. Музейное кафе «Блинная» в выходные можно будет посетить с 10:00 до 18:00.

30 апреля в музее-заповеднике «Изборск» – сокращённый день, все объекты будут работать до 17:00.

Записаться на экскурсии и уточнить информацию можно по телефонам 8 (921) 002-31-76 (Сигово), 8 (8112) 33-16-17 (экскурсионный отдел музея-заповедника «Изборск»).

Со стоимостью билетов, экскурсионного обслуживания и перечнем льготных категорий можно ознакомиться на сайте музея.

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