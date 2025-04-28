С профессиональным праздником работников скорой помощи поздравил Михаил Ведерников

19:07, 28 апреля 2025, ПАИ

80-летие отмечает Псковская станция скорой медицинской помощи сегодня, 28 апреля. С профессиональным праздником работников скорой помощи поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На станции скорой помощи в регионе работает 65 бригад, которые за год совершают более 180 тысяч выездов к больным и пострадавшим.

«Вы проявляете исключительный профессионализм и полную самоотдачу в борьбе за жизнь и здоровье людей. Эта колоссальная нагрузка, чувство ответственности, с которым вы ежедневно выходите на работу — заслуживает самого глубокого уважения. Со своей стороны, правительство Псковской области проводит большую работу по модернизации службы скорой помощи, обновлению автопарка и материально-технической базы», – сказал губернатор.

По его словам, за пять лет парк скорой помощи региона пополнилась более сотней новых автомобиля, построено четыре (пост Псковский, пост Локнянский, пост Новосокольнический, пост Палкинский) модульных станции «скорой». Также развитие получила и санитарная авиация. Только за прошлый год было совершено 112 вылетов, что позволило спасти жизни 112 пациентов.

«Ваш ежедневный и самоотверженный труд высоко ценят жители нашей области. Благодарю вас за преданность профессии, чуткость и доброту, ответственность и порядочность. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и всего вам самого доброго!» – добавил губернатор.

Ранее собщалось, что сотрудникам и ветеранам станции скорой медицинской помощи вручили почётные грамоты на торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию Псковской станции скорой медицинской помощи.