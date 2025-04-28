«Русские Витязи» выступят в небе над Псковской областью 29 апреля
Пилотажная группа «Русские Витязи» выступит в Себежском районе 29 апреля. Свою воздушную программу асы представят в честь Дня Знамени Победы над монументом в Идрице, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Видео: АГВП «Русские Витязи»
Отметим, «Русские Витязи» единственные в мире выполняют сложнейшие фигуры высшего пилотажа на тяжёлых современных сверхманевренных истребителях – серийных Су-27, Су-30 и Су-35.
«Для исполнения элементов требуется абсолютная точность, ведь самолёты разделяют считаные метры. Лётчики продемонстрируют зрелищные элементы, ставшие визитной карточкой группы: синхронные бочки, петли, развороты и виражи, «ухо», горку и роспуск-фонтан. Представление обещает быть зрелищным! До встречи у Знамени Победы», – сказал глава региона, пригласив всех желающих посмотреть выступление легендарной пилотажной группы.
Ранее сообщалось, что авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» проводила тренировку над Псковом 26 апреля.
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