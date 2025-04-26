Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» пролетает над Псковом
Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» пролетает над Псковом сегодня, 26 апреля. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
«Русские Витязи» – это авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Группа выполняет групповой и одиночный пилотаж на высокоманёвренных истребителях.
Уникальность группы состоит в том, что пилотажная команда выполняет групповой высший пилотаж на самолётах класса «тяжёлый истребитель».
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