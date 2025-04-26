Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» пролетает над Псковом

16:17, 26 апреля 2025, ПАИ

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» пролетает над Псковом сегодня, 26 апреля. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Русские Витязи» – это авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Группа выполняет групповой и одиночный пилотаж на высокоманёвренных истребителях.

Уникальность группы состоит в том, что пилотажная команда выполняет групповой высший пилотаж на самолётах класса «тяжёлый истребитель».