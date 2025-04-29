Сотрудников и ветеранов станции скорой медицинской помощи чествовали в Пскове

80-летие Псковской станции скорой медицинской помощи торжественно отметили в Пскове в понедельник, 28 апреля. Поздравить сотрудников и ветеранов скорой помощи пришли представители законодательной и исполнительной власти региона, коллеги – главные врачи учреждений здравоохранения, руководители региональных управлений федеральных ведомств, священнослужители. За торжественным мероприятием наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.