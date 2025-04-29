Гирлянду воинской славы возложили к памятнику «Знамя Победы» в Идрице

13:14, 29 апреля 2025, ПАИ

Церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятнику «Знамя Победы» состоялась в посёлке Идрица Себежского района сегодня, 29 апреля, в преддверии празднования Дня Знамени Победы, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ

















В церемонии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, награжденный двумя орденами Мужества, медалями «За боевые отличия», «Воинская доблесть» II степени, Андрей Ключко, сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец, участники международного автопробега «Дорогами войны – дорогами Победы», гости и жители Себежского района.

«Знамя Победы – это символ победы для всех народов, которые хранят память о Великой Отечественной войне, – подчеркнул в своей речи Михаил Ведерников. – Мы помним его историю. 150-я Идрицкая стрелковая дивизия прошла от Невеля до Берлина, освободив больше 120 населенных пунктов. И мы гордимся тем, что этот великий стяг родился именно здесь, на Псковской земле. Свой вклад в боевую летопись дивизии внесли многие народы Советского Союза. Среди них были и белорусы. Поэтому для нас, потомков и наследников поколения победителей, важно сохранять все, что связано с подвигом наших народов в Великой Отечественной войне. В год 80-летия хочу пожелать всем нам ценить возможность мирно жить, работать и учиться. С праздником!»

«Подвиг советского народа бессмертен, – заявил председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин. – Эти слова, как никакие другие, ярко свидетельствуют о нашем общем вкладе в дело Великой Победы над фашизмом. Эта надпись каждый вечер светится вечной памятью на самой большой площади Беларуси, площади Победы в Витебске. Здесь, у мемориала, посвящённого Знамени Победы, еще раз убеждаешься, что общую память и славу мы обязаны вместе свято хранить. Это и есть реальная связь временных поколений, незримая нить, которая соединяет сердца всех народов, воевавших в той страшной войне, но прежде всего белорусов и россиян».

Александр Субботин отметил, что два народа роднит героическое прошлое, память о погибших и земля, за которую они сообща сражались в военные годы.

«И каждая такая встреча – это своеобразная клятва беречь дружбу, умножать ее конкретными делами на основе уважения и взаимных интересов. С глубочайшей признательностью мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений. Хочу пожелать всем здоровья, долголетия, мира, добра всем жителям Беларуси и России. Пусть слава общей победы укрепляет наше общее отечество, нашу память о героическом прошлом. С наступающим праздником нашей общей Великой Победы!» – обратился к собравшимся Александр Субботин.

«Здесь, на этом месте, родилось знамя Великой Победы, которое победной весной 1945 года водрузили над поверженным Рейхстагом. Знамя Победы – это не просто кусок материи, – подчеркнул ветеран СВО Андрей Ключко. – Это кровь и отвага наших бесстрашных воинов, дошедших до Берлина. Это стойкость защитников Брестской крепости. Это мужество блокадного Ленинграда. Это ярость Курской дуги. Это труд тружеников тыла. Это боль людей, прошедших сквозь ад лагерей. И вернувшихся с победой. С момента Великой Победы каждый ветеран тех лет – это живая легенда. Мужество, отвага, огромная вера в победу. Это несокрушимый фундамент, на котором стоит и будет стоять наша великая страна. Сегодня мы не только вспоминаем прошлое, но и смотрим в будущее. Сейчас в зоне СВО наши ребята с оружием в руках защищают будущее нашей страны, будущее наших детей. Борются с нацизмом, который опять приподнял голову. Низкий вам поклон, ребята, за то, что вы здесь и сейчас пишете историю».