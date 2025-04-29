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Общество

Новое оборудование установили в лаборатории завода «Титан-Полимер»

В связи с увеличением объёма производства и повышением уровня контроля за качеством выпускаемой продукции в лаборатории завода «Титан-Полимер» установили дополнительное оборудование: сушильный шкаф и тестер трения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Фото: «Титан-Полимер»

Новое оборудование позволяет проводить несколько испытаний одновременно, что позволяет сократить время проводимых исследований. Количество проводимых исследований в лаборатории с каждым годом увеличивается, в 2024 году проведено 88,5 тысячи испытаний лабораторного контроля.

С помощью сушильного шкафа лаборанты проводят испытания пленки на её термоусадочные свойства и осуществляют анализ определения влажности сырья. Также оборудование позволяет определять массу сухого остатка в компонентах, используемых для приготовления химического покрытия, которое в дальнейшем наносится на БОПЭТ-плёнки. С помощью тестера трения измеряется коэффициент трения на прозрачных и металлизированных пленках. Данный критерий является одним из важных показателей качества выпускаемой продукции.

«Временной фактор при проведении исследований и проверке качества выпускаемой продукции играет ключевую роль в технологической цепочке нашего предприятия. Каждая партия БОПЭТ-плёнки на каждом производственном этапе проходит соответствующий контроль качества по целому ряду показателей – внешний вид, вес, толщина, коэффициент трения, усадка, блеск, мутность, разрывные характеристики, поверхностное натяжение, оптические свойства и адгезия металлизированной пленки. Некоторые исследования проводятся в течение определенного временного промежутка. Благодаря дополнительному новому оборудованию специалисты лаборатории смогут значительно увеличить количество контрольных исследований и сократить время на их проведение», – подчеркнула директор по качеству завода «Титан-Полимер» Наталья Абрамова.

Реклама. ООО «Псковский завод «Титан-Полимер». ИНН 6037009410. Erid: 2W5zFK7arBJ.

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