Стало известно, на каких стадионах в Псковской области запланирован капремонт

16:58, 29 апреля 2025, ПАИ

На каких стадионах в Псковской области запланирован капитальный ремонт, рассказала врио председателя регионального комитета по спорту Галина Овсова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В конце прошлого года Овсова отметила, что в Псковской области завершается инвентаризация спортивных объектов. «Первоочередными, если говорить про капитальный ремонт, станут стадионы муниципальных образований. У Министерства спорта также есть требование по включению объектов в эти заявки. Одним их обязательных условий является наличие проектно-сметной документации. И мы включали объекты в заявки с учётом того, у кого проектно-сметная документация уже была готова», – сказала она сегодня в эфире.

Глава спорткомитета добавила, что федеральные средства на эти нужды не такие большие, чтобы появилась возможность привести в порядок всю инфраструктуру. «Это поэтапные процессы. Пока мы берём период с 2026-го по 2028 год. Муниципальные образования на следующий год уже определены. Запланированы работы в Новоржевском и Пушкиногорском округах. Это те муниципальные образования, у которых уже была проектно-сметная документация», – поделилась Галина Овсова.

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