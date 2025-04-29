Акция «Линейка памяти» пройдёт во всех образовательных учреждениях Псковской области

19:11, 29 апреля 2025, ПАИ

Всероссийская историко-патриотическая акция «Линейка памяти» пройдёт во всех образовательных учреждениях Псковской области с 1 по 15 мая, сообщили ПАИ организаторы.

Запланировано оформление окон в патриотическом стиле («Окна Победы»), распространение георгиевских лент как символа памяти о героях войны, создание «Стены Памяти» с именами участников Великой Отечественной войны, художественная акция «Рисуем Победу», написание писем благодарности участникам СВО, возложение цветов к памятникам и обелискам, высадка деревьев в рамках акции «Сад памяти», а также уроки мужества, посвящённые 80-летию Великой Победы.

Образовательные учреждения сами выбирают, в каких именно мероприятиях примут участие. Например, на окнах гуманитарного лицея № 15 уже можно увидеть оформление в рамках акции «Окна Победы».

Цель акции – воспитание патриотизма у молодёжи, мотивация к изучению историко-культурного наследия и сохранение духовного единства народов России.

В Псковской области пройдёт более 800 мероприятий, включая памятные встречи и выставки, направленные на сохранение памяти о героях и событиях Великой Отечественной войны.