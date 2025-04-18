О программе культурных мероприятий в честь Дня Победы рассказала Илианна Петрова

21:50, 18 апреля 2025, ПАИ

Программу культурных мероприятий, которая запланирована в Псковской область в честь Дня Победы, обсудили участники заседания организационного комитета «Победа» сегодня, 18 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

В рамках празднования знаменательной даты в Псковской области запланировано более 800 мероприятий, сообщила врио председателя регионального комитета по культуре Илианна Петрова. Праздничные мероприятия, вечера памяти, встречи молодёжи с ветеранами, патриотические акции, концерты, фестивали, конкурсы и спектакли пройдут во всех муниципальных образованиях регионах, подчеркнула она.

В рамках заседания особое внимание было обращено на ключевые мероприятия, которые предваряют празднование Дня Победы. В их числе мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы», показы которого пройдут с 25 апреля по 9 мая на территории Псковского кремля. В этом году шоу будет посвящено этапам разгрома немецко-фашистских захватчиков на Псковщине. Мультимедийное шоу смогут также увидеть жители Великих Лук и Опочки.

Кроме того, с 26 по 30 апреля в регионе состоится международный форум «На том стоим», посвящённый российской культуре и истории. Центральным событием станет международная конференция с участием историков из разных стран.

Масштабно в этом году Псковская область отметит и региональную памятную дату – День Знамени Победы. Основные мероприятия пройдут в Себеже, у памятника «Знамя Победы» и в посёлке Идрица.