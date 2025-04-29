Митинг-концерт прошёл в честь празднования региональной даты в Добычинской школе
Торжественный митинг-концерт прошёл в Добычинской средней школе прошёл в рамках празднования региональной даты «Знамя Победы», посвященный бойцам и командирам — участникам водружения Знамени Победы в дни окончания Великой Отечественной войны. Об этом пишет районная газета «Льновод».
Открыли торжественную часть гимном Российской Федерации. Учащиеся Добычинской средней школы вынесли копию Знамени Победы.
Почетное право поднять копию Знамени Победы представилось ученице 11 класса Ники Ворониной, председателю совета Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны Виктору Андрееву, а также социальному координатору по Палкинскому району Галине Кузьма. Среди гостей присутствовала правнучка Михаила Минина, она, как и все присутствующие, возложила цветы к почетной доске.
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