Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митинг-концерт прошёл в честь празднования региональной даты в Добычинской школе

Торжественный митинг-концерт прошёл в Добычинской средней школе прошёл в рамках празднования региональной даты «Знамя Победы», посвященный бойцам и командирам — участникам водружения Знамени Победы в дни окончания Великой Отечественной войны. Об этом пишет районная газета «Льновод».

Фото здесь и далее: газета «Льновод».

Открыли торжественную часть гимном Российской Федерации. Учащиеся Добычинской средней школы вынесли копию Знамени Победы.

Почетное право поднять копию Знамени Победы представилось ученице 11 класса Ники Ворониной, председателю совета Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны Виктору Андрееву, а также социальному координатору по Палкинскому району Галине Кузьма. Среди гостей присутствовала правнучка Михаила Минина, она, как и все присутствующие, возложила цветы к почетной доске.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 апреля 2025

Псковские зоозащитники рассказали, кто издевался над собакой на берегу Великой
29 апреля 2025

«Бессмертный полк» на улицах Пскова: как принять участие
29 апреля 2025

Андрей Ключко: Знамя Победы – это кровь и отвага бесстрашных воинов, дошедших до Берлина
29 апреля 2025

Глава МЧС Александр Куренков вручил государственные награды личному составу псковского ведомства
29 апреля 2025

Псковские полицейские обеспечили безопасность гостей на мероприятии в Идрице
29 апреля 2025

Опубликована официальная программа празднования 80-летия Победы в Псковской области
29 апреля 2025

Перекрытие улиц на время эстафеты «Псковской правды» будет максимально комфортным для горожан – организаторы
29 апреля 2025

До +16 градусов прогреется воздух в Псковской области в последний день апреля

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...