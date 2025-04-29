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Историю реставрации часовни Четырёх Святителей вблизи Снетогорского монастыря рассказали эксперты

Часовню Четырёх Святителей вблизи Снетогорского монастыря – редкий по форме памятник второй половины ХVIII – XIX века. В предыдущие годы реставраторы провели масштабный комплекс работ с укреплением стен, фундаментов, самого основания, на котором выстроена часовня. Об уникальности часовни и истории её реставрации рассказали в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Специалисты выполнили кровельное покрытие из меди. На медной главке установили освящённый крест, выполненный по историческими документами.

«Инъецированы обнаруженные в фундаменте трещины. Отреставрированы фасады, заменены окна и двери, приведены в порядок плиты исторического пола. Укреплена опорная стена. Устроена лестница. Проведено электричество, устроена архитектурная подсветка», – назвали список проведённых работ специалисты.

Исторический объект имеет градостроительное значение, доминируя над окружающей местностью, открывает ансамбль Снетогорского монастыря.

В этой часовне находилась икона ХV века «Избранные святые: Параскева Пятница, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Василий Великий». В 1917 году памятник Псковской иконописи поступил в Государственную Третьяковскую галерею.

7 февраля 2024 года в отреставрированной часовне Четырёх Московских Святителей (XVII века) установили копию иконы трёх вселенских святителей с мученицей Параскевой, которая здесь находилась до революции. Сама икона экспонируется в Третьяковской галерее.

Ранее сообщалось, что альпинисты расчистили склоны Псковского кремля.

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