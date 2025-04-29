Стало известно, какие сюрпризы погоды ожидать жителям Псковской области в мае

22:06, 29 апреля 2025, ПАИ

В мае среднемесячная температура воздуха на территории Псковской области составит от +11,1 до +12,5 градусов, что на 0,5 – 1,5 градус выше климатической нормы, сообщили ПАИ в ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры воздуха прогнозируются в диапазоне от +11 до +16 градусов; ночные температуры – от +1 до +6 градусов. В отдельные ночи в начале месяца ночная температура может опуститься до нуля или -2 градусов. Во второй декаде температура днём ожидается в пределах от +17 до +22 градусов, с прогревом в отдельные дни до +23 и +27. Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах от +6 до +11 градусов. В третьей декаде мая воздух прогреется до 20 градусов, ночью – до +10 градусов.

Месячная сумма осадков составляет от 48 до 66 миллиметров. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 80-120% от климатической нормы. Возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Опасные метеорологические явления на территории региона не прогнозируются.

Ранее сообщалось, что до +16 градусов прогреется воздух в Псковской области в последний день апреля.