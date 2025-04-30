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Общество

В Острове пропал 29-летний мужчина, который не говорит

29-летнего Сергея Копылова разыскивают в Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

24 апреля он вышел из дома в Острове и не вернулся.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, тëмно-русые волосы, серо-зелёные глаза. В поисковом отряде также отметили, что пропавший не говорит.

Мужчина был одет в тëмно-зелëную куртку с капюшоном, брюки камуфлированного цвета и кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Сергея Копылова, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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