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«Гуляющую перхоть» обнаружили в Псковской области

«Гуляющую перхоть» обнаружили в Псковской области, сообщили ПАИ в Псковской областной ветеринарной лаборатории.

«Гуляющая перхоть». Фото: Псковская областная ветеринарная лаборатория

Клещи рода Cheyletiella похожи на перхоть и могут передвигаться по коже животного. Они достаточно крупные, обладают широким телом и мощным ротовым аппаратом – «культуристы среди клещей», как назвали их в ветлаборатории.

У здоровых собак и кошек наличие хейлетиеллы проявляется в виде перхоти и белого налёта вдоль спины. При этом кошки из-за постоянных вылизываний более устойчивы к этому заболеванию. Ослабленные животные имеют более выраженные проявления. Это зуд, шелушение, выпадение шерсти, красные пятна на коже. Клиника может усугубиться развитием аллергических реакций.

«Если вы вдруг увидите, что по вашему питомцу бегает перхоть, лучше обратиться в лабораторию, чтобы проверить, не завелись ли у него такие «друзья», – подчеркнули сотрудники лаборатории.

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