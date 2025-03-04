Лазерный станок: топ-3 прибыльных идей для бизнеса

16:22, 30 апреля 2025, ПАИ

В этой статье мы расскажем, как зарабатывать с помощью лазерного станка с ЧПУ. Узнайте практические советы и идеи, основанные на реальном опыте, которые помогут вам начать зарабатывать уже сегодня.

Лазерный станок. Применение

Лазерный станок с ЧПУ – это устройство, которое использует лазерный луч для точной резки и обработки материалов. Числовое программное управление (ЧПУ) позволяет автоматизировать процесс и обеспечить высокую точность и повторяемость операций. Обрабатывает дерево, пластик, металл, ткань и кожу методами резки, гравировки и перфорации.

Лазерные станки бывают разных типов: от мини-станков для хобби до крупногабаритного оборудования для масштабного производства. Для генерации лазерного излучения могут использоваться как газовые лазеры (например, СО2-лазеры), так и волоконные лазеры (твердотельные с оптическими волокнами).

Рассмотрим, какие изделия можно изготавливать и в каких сферах применение лазерного оборудования наиболее выгодно.

Идеи для бизнеса на лазерном станке

№1. Деревянные пазлы

На производство одного набора деревянных пазлов уходит 30 минут. Таким образом, за один час можно изготовить 2 набора, а за 8-часовую смену – 16 наборов.

Количество деревянных пазлов за день

Расчёт окупаемости деревянных пазлов

Если средняя цена продажи одного набора пазлов – 1 000 рублей, при производстве 12 наборов в день за месяц (30 дней) можно изготовить 360 наборов. Общая выручка – 180 000 рублей.

При средней цене одного набора в 1000 рублей, за месяц можно изготовить 480 наборов. Ежемесячная выручка – 480 000 рублей. При ежемесячных расходах в 100 000 рублей чистая прибыль будет – 380 000 рублей.

Пример станка лазерной резки CO2: Wattsan 6090 LT – лазерный станок c ЧПУ среднего формата, с универсальным размером рабочей зоны – 600х900. Имеет увеличенную толщину корпуса. Дополнительная толщина продлевает срок службы оборудования.

№2. Набор рюмок с цветной гравировкой

Время на гравировку набора рюмок

На производство одного набора рюмок с цветной гравировкой уходит примерно 60 минут.

Расчёт окупаемости набора рюмок с цветной гравировкой

При средней цене продажи одного набора рюмок с цветной гравировкой в 1600 рублей, за 8-часовую смену можно произвести 8 наборов. За месяц, включая 30 рабочих дней, общее количество – 240 наборов.

Ежемесячная выручка – 384 000 рублей. С учетом минимальных ежемесячных затрат в 100 000 рублей, чистая прибыль за месяц – 284 000 рублей.

Лазерный гравировальный станок Wattsan FL TT Raycus применяется для маркировки и гравировки металла, пластика, стекла и керамики. В отличие от других станков с ЧПУ, на нем нельзя резать.

№3. Декоративное 3D панно на стену для дома.

Изготовление металлического 3D панно на стену размером 100 см x 100 см со средней сложностью дизайна может занять от 3 часов 15 минут до 5 часов 30 минут.

За одну неделю (5 рабочих дней) можно изготовить от 5 до 10 металлических 3D панно на стену.

При средней цене панно в 2 000 рублей ежедневная прибыль может составить – до 2 580 рублей, а еженедельная – до 12 900 рублей. Даже при высоких затратах бизнес остается рентабельным с прибылью 600 рублей в день и 3 000 рублей в неделю.

Лазерный станок с ЧПУ по металлу Wattsan 1309mini для резки листа высокоточно обрабатывает алюминий, медь и латунь, несмотря на минимальное тепловое воздействие.

Характеристики лазерного станка

Лазерные станки различаются по типам и областям применения, что делает их универсальными инструментами в производстве.

Перед покупкой лазерного станка с ЧПУ обратите внимание на:

Рабочее поле . Подбирайте рабочее поле с учетом стандартных размеров заготовок, рабочего пространства в мастерской и места для раскрой материала;

. Подбирайте рабочее поле с учетом стандартных размеров заготовок, рабочего пространства в мастерской и места для раскрой материала; Мощность лазерного излучателя . От мощности зависит толщина, которую способен порезать станок. Например, для резки оргстекла толщиной 20 мм рекомендуется использовать ЧПУ станки с лазерным излучателем мощностью 120-130 Вт;

. От мощности зависит толщина, которую способен порезать станок. Например, для резки оргстекла толщиной 20 мм рекомендуется использовать ЧПУ станки с лазерным излучателем мощностью 120-130 Вт; Тип и качество лазера . Например, волоконный лазер чаще используется для металлорезов благодаря его мощности и точности;

. Например, волоконный лазер чаще используется для металлорезов благодаря его мощности и точности; Материал обработки. Лазерный станок CO2 работает с тканью, фанерой. Волоконные лазеры подходят для работы со сталью, алюминием, латунью, медью. Лазерный маркер работает с металлами и кожей;

Цена и поставщик. Перед покупкой оцените сайт поставщика, придите на демонстрацию, пообщайтесь с менеджерами и убедитесь в надежности.

Как выбрать лазерный станок CO2

СО2-станки с ЧПУ – отличное решение для бизнеса благодаря цене, качеству и универсальности. Они подходят для обработки дерева, акрила, кожи, ткани и стекла. При выборе станка обратите внимание на следующие параметры:

Универсальность и многофункциональность; Высокая точность и качество; Надёжность и долговечность;

В блоге на сайте компании Lasercut.ru вы можете найти большое количество подробной информации от специалистов о том, как выбрать лазерный станок с ЧПУ под любую задачу.

В видео «Бизнес на лазерном станке»: сложности, выбор ниши, лазерный станок Wattsan 2030, предприниматель и пользователь лазерного станка Wattsan поделился своим опытом, раскрыл секрет скорости окупаемости станка и ответил на спорные вопросы.

«У нас было несколько предложений от разных компаний, но ни одна из них не смогла дать нам того комплекса, который был нам необходим. Конечно, можно купить станок в Китае самостоятельно – это будет дешевле. Но тогда возникают проблемы с финансированием, транспортировкой, таможней, хранением и подготовкой станка к работе. Однако самое важное – гарантийное техническое обслуживание. Компания LASERCUT предложила нам полный спектр необходимых услуг, и поэтому мы приняли решение выбрать именно её», – отметил пользователь лазерного станка с ЧПУ Wattsan 2030 Максим Мощук.

Выбирая лазерный станок с ЧПУ, обращайте внимание на размер рабочего поля, мощность лазерного излучателя, тип, качество лазера, материал обработки, а самое главное – выбирайте надёжных и проверенных поставщиков. Учитывая эти параметры, вы сможете выбрать станок, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и задачам.

Обращаясь к LASERCUT вы получаете не просто оборудование, а надежного партнера, который будет поддерживать вас на каждом этапе производства. Выбирайте уверенность, выбирайте качество, выбирайте LASERCUT.

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