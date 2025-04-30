Профилактический рейд прошёл на реке Великой

17:27, 30 апреля 2025, ПАИ

Псковские полицейские и сотрудники регионального МЧС России провели профилактические рейды на реке Великой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

При содействии правительства области и инспекторов рыбоохраны мероприятие прошло в акватории реки. Рейды призваны обеспечить безопасность на воде.

Напомним, что в регионе действует запрет на использование моторных лодок. Во время патрулирования нарушений не обнаружено, но разъяснительную беседу с рыбаками и любителями отдыха на воде всё же провели. Подобные мероприятия будут проходить на постоянной основе.