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Общество

Профилактический рейд прошёл на реке Великой

Псковские полицейские и сотрудники регионального МЧС России провели профилактические рейды на реке Великой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

При содействии правительства области и инспекторов рыбоохраны мероприятие прошло в акватории реки. Рейды призваны обеспечить безопасность на воде.

Напомним, что в регионе действует запрет на использование моторных лодок. Во время патрулирования нарушений не обнаружено, но разъяснительную беседу с рыбаками и любителями отдыха на воде всё же провели. Подобные мероприятия будут проходить на постоянной основе.

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