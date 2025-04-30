Причины сбоя в работе общественного транспорта в Псковской области объяснил Станислав Стармолотов

18:22, 30 апреля 2025, ПАИ

Специалисты Центра управления регионом Псковской области зафиксировали различные обращения от жителей Псковской области по поводу опозданий, задержек и невыходов общественного транспорта на маршрут. Причины сбоя в работе общественного транспорта объяснил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Эти проблемы, которые озвучивает население, зависят от нескольких факторов – от достаточно большого их количества. Это и состояние транспортного средства при выходе на линию, когда проверяется его исправность. Если выявлены какие-то неисправности, то, безусловно, транспортное средство снимается с линии для их устранения и заменяется другим, что приводит к определённым временным задержкам», – отметил председатель профильного комитета.

Кроме того, дорожная обстановка тоже играет свою роль. В часы пик ситуация может быть непредсказуемой, заметил Станислав Стармолотов, отметив, что для общественного транспорта в регионе нет специально выделенных полос и автобусы движутся в общем потоке.

«В целом разные бывают ситуации, поэтому максимально стремимся, чтобы предприятия придерживались автотранспортного графика, но бывают какие-то форс-мажоры на линии, поэтому, к сожалению, случаются задержки, сбои. Что касается корректировки, в настоящий момент вся маршрутная сеть максимально скорректирована, поэтому если будет какая-то необходимость, то, безусловно, транспортные предприятия скорректируют [условия] в лучшую сторону», – отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.