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Общество

Борис Елкин представил жителям Пскова развлекательную программу на майские праздники

Глава Пскова Борис Елкин представил развлекательную программу на майские праздники. Об этом Елкин сообщил в своём телеграм-канале.

Сегодня, 1 мая и до воскресенья в 20:00 в центре туризма и творческих индустрий пройдёт фестиваль световых маршрутов. 3 мая в БКЗ Филармонии можно будет послушать военные песни, начало в 18:00. Пройти квест по поиску Барсиков и поучаствовать в розыгрыше предложил глава города в центре туризма и творческих индустрий сегодня в 20:00. Там же 3 мая в 15:00 можно будет сделать визитницу своими руками.

В палатах у Сокольей башни завтра, 2 мая в 15:00 можно будет познакомиться с традиционными костюмами Псковской области. А узнать об истории судоходства Псковского края можно в центр туризма и творческих индустрий также завтра, 2 мая в 16:00.

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