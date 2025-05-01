Борис Елкин представил жителям Пскова развлекательную программу на майские праздники

14:22, 01 мая 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин представил развлекательную программу на майские праздники. Об этом Елкин сообщил в своём телеграм-канале.

Сегодня, 1 мая и до воскресенья в 20:00 в центре туризма и творческих индустрий пройдёт фестиваль световых маршрутов. 3 мая в БКЗ Филармонии можно будет послушать военные песни, начало в 18:00. Пройти квест по поиску Барсиков и поучаствовать в розыгрыше предложил глава города в центре туризма и творческих индустрий сегодня в 20:00. Там же 3 мая в 15:00 можно будет сделать визитницу своими руками.

В палатах у Сокольей башни завтра, 2 мая в 15:00 можно будет познакомиться с традиционными костюмами Псковской области. А узнать об истории судоходства Псковского края можно в центр туризма и творческих индустрий также завтра, 2 мая в 16:00.